O czym Trump rozmawiał wczoraj z Putinem?

Wczoraj, po rozmowie z kanclerz Niemiec, Angelą Merkel, Władimir Putin rozmawiał także z prezydentem USA, Donaldem Trumpem, Rozmowa miała miejsce kilka godzin później. Tematem była z kolei w dużej mierze sytuacja w Rosji oraz Korei Północnej. Jako „konstruktywną” określiły rozmowę służby prasowe Kremla.

Według agencji Reutera obaj przywódcy zgodzili się co do rozwiązania kryzysu w Korei Północnej. Obaj twierdzą, że należy to zrobić w sposób dyplomatyczny.

Tematem była także sytuacja w Syrii. Najważniejsze kwestie omawiać mają później Rex Tillerson orz Siergiej Ławrow. Putin i Trump zgodnie uznali, że wszystkie strony konfliktu muszą zaangażować się w zakończenie tego konfliktu.

Sean Spicer, rzecznik prasowy Białego Domu, stwierdził:

„ była bardzo dobra rozmowa, zawierała dyskusję na temat »stref bezpiecznych«, czy też »stref deeskalacji«, by osiągnąć trwały pokój dla celów humanitarnych […] Prezydenci długo dyskutowali również o współpracy celem zniszczenia terroryzmu na Bliskim Wschodzie. Na koniec, mówili również o tym, jak najlepiej rozwiązać bardzo niebezpieczną sytuację w Korei Północnej”

Przedstawiciel amerykański ma zostać wysłany na rozmowy dot. zawieszenia broni w Syrii – odbędą się niebawem Astanie, stolicy Kazachstanu. W cztery oczy Trump i Putin mają porozmawiać w Hamburgu, podczas szczytu G20 – ma się odbyć w dniach 7-8 lipca.

3.05.2017, 9:15