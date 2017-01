O czym Szydło porozmawia z Merkel? Premier wyjaśnia

reklama

Reforma Unii Europejskiej, Brexit, kwestie bezpieczeństwa i współpraca bilateralna – to według premier Beaty Szydło będą główne tematy jej rozmów z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Wizyta Merkel planowana jest na początku lutego w Warszawie.

"Ostateczna agenda wizyty zostanie państwu podana wtedy, gdy będzie już oficjalnie ogłoszona. W tej chwili rzeczywiście jest przygotowywana wizyta pani kanclerz w Polsce na początku lutego. Myślę, że w tej chwili są trzy przede wszystkim najważniejsze tematy" - mówiłą dosłownie premier Szydło na antenie RMF FM.

"Pierwsza rzecz to jest oczywiście kwesta reformy UE. Druga - co po Brexicie, w jaki sposób Brexit będzie w tej chwili wpływał na funkcjonowanie UE, kwestie bezpieczeństwa, no i wreszcie te kwestie bilateralne, które dotyczą naszej współpracy z Niemcami. Sądzę, że będziemy również rozmawiać o ważnych dla Polski sprawach, czyli o sytuacji Polaków mieszkających w Niemczech, Polonii, która tam mieszka. Upominamy się o to zawsze i wszędzie" - dodała Szydło.

"To rzeczywiście ważna wizyta, szczególnie teraz, gdy UE zmienia się, kiedy potrzebne są reformy. Na pewno Polska i Niemcy są tymi dwoma państwami, które będą nadawały ton dyskusji o zmianach w UE. My chcemy reform. Mam nadzieję, że pani kanclerz Merkel przekona się, że te reformy Unii są potrzebne" - zakończyła premier.

ol/rmf24.pl

28.01.2017, 11:45