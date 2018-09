O czym prezydent Andrzej Duda rozmawiał z Donaldem Tuskiem w ONZ?

Wczoraj kamerom udało się uchwycić rozmowę prezydenta Andrzeja Dudy z szefem Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem w siedzibie ONZ, gdy obaj oczekiwali na swoją kolej do wygłoszenia wystąpienia. Rozmowa ta zaskoczyła obserwatorów na tyle, że zapytano o nią szefa gabinetu prezydenta Krzysztofa Szczerskiego.

W rozmowie z polskimi dziennikarzami Szczerski odpowiedział:

„Gdybym powiedział, o czym ona była, stałaby się ona rozmowa publiczną; gdyby to była rozmowa publiczna, pewnie jej przebieg i charakter byłby tez inny, ale z racji tego, że była rozmową prywatną i nieoficjalną, to też to, co państwo zarejestrowaliście jako obrazki, jest własnością obu panów”.

Dalej dodał, że dopóki nikt nie zostanie do tego upoważniony, jej treść nie będzie przekazywana. Podkreślił też:

„[… utrzymajmy charakter nieformalny, prywatny tej rozmowy”.

Rozmowę można zobaczyć tutaj: