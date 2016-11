O czym marzę? Dorsz z warzywami na parze!

reklama

reklama

Filet z dorsza z duszonymi warzywami, smaczne i zdrowe



Składniki:

danie dla 4 osób





Ok 500 gram dorsza

3-4 duże marchewki

2 pietruszki1 cebula,

3/4 szkanki fasolki szparagowej

kilka czarnych oliwek

ew. pół szkanki mrożonego groszku i kukurydzy

sól, pieprz

liść laurowy

ziele angielskie

Przygotowanie



Marchew, pietruszkę obrać, umyć i zetrzeć na tarce o grubych oczkach, cebulę obrać, przekroić na pół i pokroić w półtalarki. Do garnka wlać ok pół szklanki wody, wrzucić warzywa, liść laurowy i ziele angielskie, dusić na małym ogniu do miękkości. Na koniec posolić i popieprzyć.

W garnku do gotowania na parze ugotować filety z dorsza. Gotować ok 8-10 min. w zależności od grubości ryby.

Na talerzu ułożyć warzywa, na warzywa połóżyć po porcji ryby lekko rybę posolić i popieprzyć. Podawać z ciemnym pieczywem.

SZUKAMPRZEPISU.PL

4.11.2016, 9:15