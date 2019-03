O czym będzie przede wszystkim Synod Amazoński?

Zauważa on, że brak powołań do kapłaństwa jest problemem, który nie ogranicza się jedynie do regionu amazońskiego, ale jest wyzwaniem dla całego Kościoła powszechnego. Głównym problemem Amazonii jest natomiast irracjonalne wydobywanie zasobów naturalnych prowadzone przez niektóre rządy. Za rabunkową gospodarką stoją ogromne pieniądze, chodzi o to, by zasoby użyć dla dobra niewielu.