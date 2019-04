O czym będzie dzisiejsza Droga Krzyżowa w Watykanie?

S. Bonetti przypomniała, że należąc do zgromadzenia Misjonarek Matki Bożej Pocieszenia wiele lat pracowała w Afryce, jednak dopiero po powrocie do Włoch rozpoczęła swą najtrudniejszą misję. „W kraju, który definiuje się jako chrześcijański odkryłam wielki deficyt człowieczeństwa. Zobaczyłam, że dobrobyt i kariera zabijają ludzkie serca. Nic już nas nie dotyka, trudno nam nawet we współczesnych niewolnikach zobaczyć ludzi takich samych jak my. Stąd temat handlu ludźmi znalazł się w centrum moich rozważań” - mówi włoska misjonarka.