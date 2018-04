O co tak naprawdę chodzi w 'aferze' z nagrodami? Wyjaśnia Ziemkiewicz

Publicysta Rafał Ziemkiewicz na antenie Telewizji Republika zabrał głos w sprawie pensji i nagród dla polityków oraz billboardowej kampanii posłów Platformy Obywatelskiej.

Politycy PO zaatakowali rząd Prawa i Sprawiedliwości, gdy na jaw wyszły przyznane przez byłą premier Beatę Szydło premie dla ministrów i wiceministrów w jej rządzie. W ramach kampanii "Konwój Wstydu" posłowie PO obwozili po Polsce billboardy z wizerunkami polityków Prawa i Sprawiedliwości oraz informacjami o kwotach przyznanych im nagród. W mediach społecznościowych kampania jest opatrzona hashtagami "oddajcie kasę". Prezes PiS, Jarosław Kaczyński swoją wczorajszą decyzją nieco pomieszał szyki politykom opozycji totalnej... Rafał Ziemkiewicz zwrócił uwagę, że istota całego problemu jest nieco inna.

"Premier zarządza całym państwem, a razem z tym dodatkiem zarabia połowę tego, co jakiś wójt w gminie. Zamiast zwrócić uwagę na ten debilizm systemowy, to się urządza licytację. Oni jeżdżą z bilbordami? No to Jaro ich zaorał"-ocenił publicysta w porannym programie na antenie Telewizji Republika.

W ocenie dziennikarza, to co dzieje się wokół nagród dla ministrów jest "licytacją debilizmu", choć z politycznego punktu widzenia decyzję Kaczyńskiego można ocenić jako "doskonały manewr".

Rafał Ziemkiewicz zwrócił uwagę, że afera wokół premii jest tak naprawdę sztucznym problemem, a rząd musi być odpowiednio wynagradzany za swoją pracę.

"Jestem oburzony tym jak politycy postrzegają przeciętnego wyborcę, który dla nich jest motywowany najniższymi emocjami i nienawidzi polityków"-przekonywał.

"Pewnie, że się nie idzie do polityki tylko po to, aby się dorobić, ale wprowadzenie płatności za służbę publiczną było osiągnięciem demokracji, które sprawiło, że polityka przestała być działalnością bogatych"-dodał publicysta. W ocenie Ziemkiewicza, jeżeli do polityki idą ludzie bogaci, to czymś oczywistym jest, że będą reprezentować interesy bogatych. Publicysta podkreślił, że Polacy faktycznie uważają, że politycy zarabiają za dużo, nie oczekują jednak, aby nasi przedstawiciele w parlamencie i samorządach licytowali się w skromnym życiu.

"Jeżeli ludzie uważają, że politycy zarabiają za dużo, to może po prostu politycy za mało robią? Niech pokażą, że są pożyteczni i sprawni"-tłumaczył Rafał Ziemkiewicz w Telewizji Republika.

yenn/Telewizja Republika, Fronda.pl