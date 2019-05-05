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O co chodzi w życiu duchowym? Włodzimierz Zatorski OSB 5.05.2019, 9:05
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Fot. Pixabay, CC 0

O co chodzi w życiu duchowym? Włodzimierz Zatorski OSB

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