123 21.5.19 15:27

kruca fuks, a co w przypadku jesli jestem zdeklarowanym ateista wypisanym z KK bez nawet sladu potrzeby posiadania zmyslonego przyjaciela i dalej przepuszczam kobiety w drzwiach, pieszych przez przejscie, sasiadce pomoge zakupy wtaszczyc albo zlewak naprawie bo cieknie, zony nie leje tylko traktuje jak najwazniejsza osobe w moim zyciu, do tego nie smiece w lesie, a nawet jakies smieci sam pozbieram?? Wg. tego facia w sukience pewnie jest to uprzejmosc bedaca owocem opetania przez lucka no bo ateista?? Fajne te religie bliskowschodnie takie nie za madre...