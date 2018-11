O co chodzi w 10 przykazaniach? Wyjaśnia papież Franciszek

“ Musimy natomiast pozwolić, by te przykazania dotyczące pożądań, zerwały z nas maskę, ujawniły nam nasze ubóstwo, doprowadziły do świętego upokorzenia. Każdy z nas może się zapytać: jakie złe pragnienia rodzą się we mnie najczęściej? Zazdrość, chciwość, plotkowanie? Wszystko to pochodzi z wnętrza. Każdy może się o to zapytać i dobrze mu to zrobi – powiedział Papież. – Człowiek potrzebuje tego błogosławionego upokorzenia, prowadzącego do odkrycia, że ​​nie może wyzwolić się sam. To dzięki temu może wołać do Boga o zbawienie. Św. Paweł wyjaśnia to w sposób niezrównany, odnosząc się właśnie do przykazania, nie pożądaj (por. Rz 7, 7-24). ”