O co chodzi Bodnarowi? Wyjaśnia Dawid Wildstein

Stara Reperecka 21.6.19 17:27

I to jest przykład absolutnego braku szacunku dla człowieka który ma w sprawie odmienne zdanie. "Fanatycy łykną kretynizm." Fanatyk to człowiek pozbawiony zdolności właściwej, krytycznej, oceny sytuacji, to człowiek zmanipulowany. Pan DW za takowych uważa wszystkich mających w tej sprawie inne zdanie, w tym celu manipuluje informacją o kajdankach. Każdy kto widział film z zatrzymania tego człowieka powinien się zastanowić czy faktycznie koniecznym było targanie faceta z wykręconymi rękami, w gaciach i w takim stanie przesłuchiwanie go. Dodać należy, że wypływ zdjęcia z przesłuchania to prawdziwy skandal.