,,O Boże! On go zabił na naszych oczach'' Wstrząsająca relacja uczniów z Wawra

Brak dyscypliny, brak karcenie smarkacza gdy był na to czas.

Karcenia fizycznego oczywiście.

Przy czym uprzedzając pytania - przemoc w rodzinie nie jest karceniem, tylko przemocą.

To tak samo jak Sąd - sąd wymierza karę, ale Sąd nie jest przemocą w takim sensie, jak bójki chuliganów. Jakąś tam jest, w końcu skazaniec bez groźby przemocy bezpośredniej nie dałby się zawlec do paki.



No i jest to kolejna ofiara braku kary śmierci. Gdyby kara ta była, srawca by sie po prostu jej bał. Podświadomie, instynktownie.

