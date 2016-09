O Błogosławionej, wyrodnej córce pastora z Choszczna, patronce 20 września

reklama

O Błogosławionej, wyrodnej córce pastora z Choszczna



Pastorzy Choszczeńscy należą do historii miasta. Istniejące publikacje wymieniają ich z imienia i nazwiska, skrupulatnie odnotowując daty rezydowania. Wśród nich był Hermann Traugott Tauscher (pastor w latach 1862 – 1865) Stąd awansował na superintendenta Berlina. Sam zresztą był synem pastora i wydawałoby się ,ze mając takie wzorce, jego dzieci pozostaną wierne religii ojców. A tymczasem stało się inaczej, jedna z córek wyłamała się. Potępiona przez najbliższych, świadomie zmieniła wiarę by w katolicyzmie iść ku świętości. Wszystko wskazuje na to ,że początki Jej katolickiej wrażliwości sięgają trzyletniego pobytu rodziny w Choszcznie, gdy dzięki matce poznawała miłość do bliźniego. Modląc się w wspaniałym choszczeńskim sanktuarium można czasem wspomnieć, że tu modliła się błogosławiona kościoła katolickiego;

Maria Teresa od św. Józefa ( wł. Anna Maria Tauscher van den Bosch ) Ur., 19 czerwca 1855 r. w m. Sądów ( niem. Sandow ) w dzisiejszej diecezji zielonogórsko-gorzowskiej (parafia Cybinka , tuż przy obecnej granicy z Niemcami), w rodzinie luterańskiej. Jej ojciec był miejscowym pastorem. Matka Paulina van den Bosch zajmowała się domem i pomagała mężowi w jego pracy,. Udzielała się charytatywnie. Mimo, że była luteranką szczególną. czcią otaczała Marię Matkę Chrystusa Narodzone dziecko było pierwszym potomkiem tego małżeństwa. Dlatego matka ze względu na swoje przywiązanie do Matki Jezusa dała jej na imię Anna Maria. Chrzest odbył 24 lipca 1855 roku, szafarzem był dziadek ze strony ojca też pastor.

Po sześciu latach pobytu w Sądowie pastor Tauscher przyjął obowiązki duszpasterskie w Choszcznie (niem. Arnswalde) gdzie został dziekanem. W tym też 1862 r. cała pięcioosobowa rodzina (rodzice i trzy córki ; Anna Maria, Elza i Magdalena) przeniosła się do Choszczna i zamieszkała w miejscowym domu parafialnym. Przyszła błogosławiona kościoła katolickiego mieszkała w Choszcznie trzy lata. Tu mimo młodego wieku towarzyszyła matce w jej działalności odwiedzała z nią chorych, ubogich w ten sposób uczyła się miłości do bliźniego.

W 1865 r. ojciec został superintendentem kościoła luterańskiego w Berlinie. Tak okres pobytu w Choszcznie scharakteryzował jej biograf; Dla siedmioletniej Anny Marii był to czas wielkiej zmiany: z cichej wiejskiej plebani, dom rodzinny przekształcił się w miejski ośrodek katechetyczno-charytatywny, w którym rodzice gromadzili dzieci na naukę religii i który nawiedzali liczni ubodzy, znajdując pociechę duchową i pomoc materialną. W duchu chrześcijańskiego altruizmu państwo pastorowie wychowywali też swoje córki.;

W roku 1865 w którym w nowym miejscu ojciec objął obowiązki, Anna Maria rozchorowała się i musiała przerwać naukę w szkole. Rodzice posłali ją wraz z siostrą Elizą do krewnych matki na wieś. Tam poczuła się lepiej i tam też poznała katolicyzm, który zaczął ją stopniowo urzekać. W 1870 r. rodzice umieścili Ją w protestanckiej szkole wspólnoty Braci Morawskich. Była zdolna wyróżniała się wrażliwością i wrodzoną inteligencją Atmosfera szkoły spowodowała, że Anna Maria zaczęła myśleć o stanie zakonnym . Fascynacja katolicyzmem pogłębiała się. Powoli oddalała się od swego kościoła, Gdy ojciec zaproponował jej przyjęcie sakramentu konfirmacji (bierzmowania), oświadczyła mu, że bardziej utożsamia się z kościołem katolickim. Jednak w 1872 r. otrzymała konfirmację.

W 1874 r. zmarła Jej 45 letnia matka. Anna Maria zajęła się prowadzeniem domu . Pięć lat później po ponownym ożenku ojca przeprowadziła się do Kolonii. Chęć służenia innym zwyciężyła. Kierując się pragnieniem służenia Bogu w potrzebujących, przyjęła stanowisko dyrektorki przytułku dla psychicznie chorych w Kolonii”. Świadomie dojrzewała do wiary katolickiej. Przełomowa dla jej decyzji była lektura Księgi życia św. Teresy od Jezusa Mimo sprzeciwu ojca ; pastora, 30 października 1888 r. przeszła na katolicyzm .Tego dnia przyjęła sakrament chrztu świętego w Kościele św. Apostołów w Koloni. Spowodowało to zwolnienie jej z dyrektorskiego stanowiska. Oraz zerwanie kontaktów z rodziną.

Po głębokich przemyśleniach zdecydowała się założyć nowe zgromadzenie zakonne, poświęcające się nie tylko kontemplacji i modlitwie ale także służące sierotom, ubogim i opuszczonym. Szczególną troską objęła dzieci z ubogich rodzin i bezdomnych. Dla nich 02.07.1891 r. złożyła przy Alei Topolowej w Berlinie przedszkole pod patronatem św. Józefa. Początkowo pracowały tam osoby opłacane jednak w 1893 r. prowadzić zaczęły go wolontariuszki identyfikujące się z Anną Marią. Aby realizować najważniejszy cel swego życia założyła wspólnotę religijną, Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek od Boskiego Serca Jezusowego. Za wzór dla swego dalszego życia obrała w postać św. Teresy od Jezusa.

Ponieważ w okresie kulturkampfu państwo pruskie stawiało przeszkody w zakładaniu klasztorów i rozwijaniu życia zakonnego, postanowiła przenieść się do Rocca di Papa koło Rzymu, tam w czerwcu 1904 r. powstał dom macierzysty nowego Zgromadzenia. Wraz z pierwszymi towarzyszkami złożyła w styczniu 1906 r. śluby zakonne i przyjęła imię Maria Teresa od św. Józefa. Nowicjat zaś dla całego zgromadzenia usytuował się w Sittard w Holandii.W 1912 r. udała się do Ameryki i Kanady, by zakładać nowe domy. Zgromadzenie rozrastało się szybko w Europie i w Ameryce Północnej.

Po powrocie z Ameryki Maria Teresa w 1920 r. przeniosła główną siedzibę zgromadzenia do Sittard w Holandii; gdyż w czasie I wojny światowej dom macierzysty w Rocca di Papa jako niemiecki został skonfiskowany przez rząd włoski.

Zmarła w wieku 83 lat 20 września 1938 r. w Sittard w opinii świętości. Przed śmiercią wypowiedziała zadanie ; Moim głębokim pragnieniem jest móc leczyć rany dusz. Z nieba będę pragnęła jeszcze osuszać łzy .

Matka Maria Teresa wśród różnorodnych przeszkód i cierpień zakładała nowe domy i ośrodki dla dzieci i ludzi starszych, którzy potrzebowali opieki. 2 lutego 1953 r. bp diecezji Roermond, W. Lemmens rozpoczął jej proces beatyfikacyjny. 20 grudnia 2002 r., w obecności Papieża Jana Pawła II, został ogłoszony dekret o heroiczności cnót m. Marii Teresy Tauscher, tym samym ogłoszono Ją czcigodną. Następca Jana Pawła II , Papież Benedykt XVI dekretem z 20 grudnia 2005 r, zatwierdził autentyczność cudu do beatyfikacji . W święto Matki Bożej Fatimskiej , w 25. rocznicę zamachu na życie Jana Pawła II, dnia 13 maja 2006 r., matka Maria Teresa od św. Józefa (Anna Maria Tauscher van den Bosch), została wyniesiona do chwały ołtarzy. Uroczystościom beatyfikacyjnym w Roermond w Holandii, w obecności kard. José Saraivy Martinsa, prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, przewodniczył w imieniu papieża holenderski kardynał Adrianus Johannes Simonis, arcybiskup Utrechtu i prymas Holandii. Wspomnienie błogosławionej przypada na 20 września,

mjr Andrzej Szutowicz



