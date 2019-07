O. Aleksander Posacki: Antychryst jest we wnętrzu Kościoła

"Antychryst nie będzie ateistą, to będzie ktoś, kto będzie powoływał się na Chrystusa, ale zmieni Jego znaczenie. To będzie chrześcijaństwo lekkie i przyjemne, które przede wszystkim ucieka od krzyża, od cierpienia, które próbuje zniwelować ofiarę Chrystusa" - mówi o. prof. Aleksander Posacki SJ. Na antenie Telewizji Trwam duchowny wskazywał na znaki ideologii antychrysta szerzącej się dziś w świecie.

Jak mówił o. Posacki, dziś niewiele wspomina się o antychryście. Temat jest trywializowany i marginalizowany. Przedstawia się antychrysta jako wcieloną osobę. Nie, rzecz leży gdzie indziej, powiedział - chodzi o przeniknięcie bezbożnych idei do ludzkich umysłów. Uwaga - także do umysłów teologów!

"To jest to zagrożenie: chodzi o deformację osoby Chrystusa. Antychryst nie będzie ateistą, to będzie ktoś, kto będzie powoływał się na Chrystusa, ale zmieni Jego parametry teologiczne, zmieni Jego znaczenie. Nie będzie to Chrystus, który jest Bogiem i Zbawicielem" - powiedział o. Posacki.