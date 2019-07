O. Amorth: Różaniec sprawa Szatanowi ból

Urszula 9.7.19 13:46

Bez jaj. Różaniec jest przez szatana wykorzystywany i to jeszcze jak. Za pomocą różańca różni durnie modlą się do Maryi, zamiast do Boga, oddają cześć Maryi, a nie Bogu. I o to chodzi szatanowi: - oddawajcie cześć wszystkim byle nie mojemu wrogowi - Bogu. To przecież Bogu szatan odmówił posłuszeństwa i stał się Boga największym wrogiem. Maryję nie ruszał i nie rusza. Bo po co. Nie ma w tym interesu.