O. Adam Szustak o śmierci prezydenta Adamowicza: Mamy do zrobienia 2 rzeczy

"Takie sytuacje zdarzają się dlatego, że robimy za mało dobra, za mało kochamy"- powiedział o. Adam Szustak o śmierci prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza. Zakonnik zapewnia, że choć przebywa obecnie za granicą, śledzi to, co dzieje się w Polsce.

Dominikanin podkreślił, że jako chrześcijanie, wszyscy mamy do zrobienia "dwie rzeczy":

"Bardzo potrzebujemy otoczyć modlitwą rodzinę Pawła Adamowicza. O niego się nie martwię, bo on jest w najlepszych rękach, w jakich może być"- podkreślił ojciec Adam Szustak. Druga rzecz to "nie poddać się temu, co się wydarzyło", nie pozwolić, aby rozkręcała się w nas spirala nienawiści oraz szukania winnych tych tragicznych zdarzeń.