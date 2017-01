Nutella może powodować raka

reklama

Jeden z najpopularniejszych na świecie przysmaków, uwielbiany zwłaszcza przez dzieci, zostaje wycofany ze sprzedaży w największej sieci włoskich supermarketów. Ostatnie raporty wydane przez Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności podają, że tłuszcz zawarty w czekoladowym kremie czekoladowym ma działanie rakotwórcze.

Winowajcą olej?

Co sprawiło, że przysmak, który stworzono już w 1946 roku (na polskim rynku obecny jest od 21 lat) i sprzedawany w 190 krajach, uznany został za wyjątkowo niebezpieczny dla zdrowia? Wszystkiemu winny jest olej palmowy wykazujący działanie kancerogenne. Najnowszy raport Europejskiego Nadzoru ds. Żywności wskazał, że groźnego dla zdrowia oleju jest w słoiku Nutelli aż 32 procent. Nawet umiarkowane jego spożycie może być zagrożeniem dla dzieci - wszystko przez przetwarzanie oleju w wysokich temperaturach (ok. 200°C).

Realne zagrożenie?

Olej palmowy to stały olej roślinny otrzymywany z nasion lub miąższu olejowca gwinejskiego. Surowy olej w temperaturze pokojowej ma kolor żółtobrązowy, po rafinacji jest twardą masą w kolorze białym lub żółtawym. Wykorzystuje się do produkcji margaryny, mydła, kosmetyków, świec, smarów. Zbiory oleju palmowego wpływają na zniszczenia lasów deszczowych w Indonezji i Malezji (ponad 85% oleju palmowego używanego globalnie jest produkowane w tych krajach), miejsca życia licznych, często zagrożonych wyginięciem, gatunków zwierząt. Według Programu Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska, jeśli utrzyma się obecne tempo produkcji oleju palmowego to w 2022 roku zostanie zniszczonych 98% lasów Sumatry i Borneo.

W przemyśle spożywczym olej wykorzystywany jest po podgrzaniu. Wysokie temperatury są stosowane do usuwania naturalnego czerwonego koloru oleju palmowego i do zneutralizowania zapachu. Proces ten powoduje jednak zanieczyszczenia związkami, zwanymi glicydylowymi estrami kwasów tłuszczowych. Po strawieniu ich przez organizm człowieka rozkładają się i mogą powodować tworzenie się nowotworów.

Producent nie wycofa oleju z produkcji

Wiele sklepów we Włoszech, w tym największa sieć hipermarketów, postanowiło wstrzymać sprzedaż kremu w słoikach. Mimo to, producent nie zamierza zrezygnować z niebezpiecznego składnika Nutelli. Zdaniem kierownika działu zakupów Ferrero, produkcja Nutelli bez oleju palmowego znacznie obniżyłaby wartości użytkowe produktu. To właśnie on nadaje przysmakowi kremową konsystencję i odpowiednią gładkość, gwarantuje dobre rozprowadzanie oraz pomaga utrzymać unikalny smak podczas całego okresu trwałości. W odpowiedzi na zarzuty Ferrero zorganizowało kampanię reklamową, która ma dementować informacje o ryzyku występowania czynnika rakotwórczego w produkcie.

