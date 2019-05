Nuncjusz: ,,Papież jest bardzo zaniepokojony''

Dominik 17.5.19 9:34

"Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła".

"Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi”.



Ewangeliczna nauka Chrystusa, choć niekiedy przesycona środkami stylistycznymi jest prosta i zrozumiała. Od wieków wskazuje, jak żyć nie krzywdząc nikogo.