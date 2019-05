,,Nudy i wystąpienie dla wyznawców''; ,,Hipokryzja w najczystszym wydaniu''. Mocne komentarze po wystąpieniu Tuska

„Wykład @eucopresident przewidywalny do bólu. Nic nowego nie powiedział. Zero refleksji dlaczego tak łatwo naruszyć demokratyczny ład i zero odpowiedzi jak przywrócić wiarę w zasady demokracji. Zapomniał, ze sam stawiał zawsze wyżej wolność niż bezpieczeństwo. Pieklo to inni”.