NSZZ ,,Solidarność'' w obronie Zofii Klepackiej!

NZSS ,,Solidarność'' staje w obronie Zofii Klepackiej. Szef Związku Piotr Duda wystosował specjalny list, w którym ostro skrytykował wulgarne i chamskie ataki prostactwa lewackiego na polską mistrzynię olimpijską.

Jak wskazał, każdy ma praw do krytyki tego, co mu się w kraju nie podoba. A my dodajmy: tym większe, że uzasadnione, bo bezczelne ataki środowisk LGBT na niewinność dzieci powinny mieć swój finał nie na salonach, ale za kratkami... Klepacka broni normalności i - de facto - całej cywilizacji, bo LGBT podnosi rękę na same podstawy naszej tożsamości.

"Ochrona rodziny czy działanie na rzecz dobra wspólnego społeczeństwa jest czymś podstawowym, dlatego taki list jest oczywistością. Jest to list w formie publicznej, bo ta cała sprawa jest publiczna, a więc argumenty i zabieranie głosu też powinno odbywać się w tej formule. Zwracamy tam uwagę na kilka kwestii, przewodniczący tutaj w sposób jednoznaczny wskazuje, że środowiska, które nie są tolerancyjne tak naprawdę na tolerancję nie zasługują. Wskazuje też na język nienawiści, on nie jest tam rozwinięty, ale przecież – przepraszam za wyrażenie – „królewska wagina” czy „gejowska Matka Boska” to jest język nienawiści" - mówił o sprawie Marek Lewandowski, rzecznik NSZZ "Solidarność".



A o to pełna treść listu do Zofii Klepackiej:

Sz. Pani

Zofia Noceti-Klepacka

Mistrzyni i Wicemistrzyni Świata

Brązowa Medalistka

Igrzysk Olimpijskich w Londynie

Szanowna Pani Zofio!

Jestem oburzony atakami, jakie spotkały Panią w związku z Pani krytyką działalności środowisk LGBT+ i wspierających je niektórych samorządów. To nie tylko niedopuszczalne z punktu widzenia prawa, ale przede wszystkim stanowi ograniczenie konstytucyjnych wolności, o które rzekomo środowiska te walczą. Szczególnie bulwersuje, gdy do nagonki na Pani osobę włączają się niektórzy dziennikarze i media, dla których prawo do krytyki powinno być święte.

Chcę Panią zapewnić o swoim wsparciu i podziękować za Pani odwagę. Stanęła Pani w obronie najważniejszych wartości, stanowiących punkt odniesienia nie tylko dla naszego społeczeństwa i naszych rodzin, ale również w codziennej działalności naszej organizacji.

Mam świadomość, że – jak to się dzisiaj mówi – hejt, który Panią spotkał jest trudnym doświadczeniem, ale ta sytuacja ma jeden pozytywny skutek. Uświadamia po raz kolejny, że środowiska LGBT+ są nietolerancyjne, posługują się mową nienawiści i stanowią zagrożenie dla społeczeństwa. W Polsce, który jest krajem otwartym i tolerancyjnym (także dla LGBT+), nie może być zgody na takie praktyki.

Jeszcze raz proszę przyjąć wyrazy wdzięczności za Pani odwagę!

Z wyrazami szacunku