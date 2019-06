NSA: Sejm musi ujawnić dane sędziów, którzy poparli kandydatów do KRS

Kancelaria Sejmu musi udostępniać wykaz nazwisk sędziów, który popierają kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Według NSA jest to informacja publiczna. Wcześniej szef Kancelarii Sejmu odmówił udostępnienia informacji dotyczących imion oraz nazwisk i miejsc orzekania sędziów, którzy poparli zgłoszenia kandydatów do nowej KRS, o co wnioskowali niektórzy politycy oraz organizacje społeczne.