Nowy wątek w sprawie byłego senatora Józefa P. CBA zatrzymało kolejną osobę

Zatrzymana jeszcze dzisiaj, po zakończeniu wszystkich czynności, zostanie doprowadzona do prokuratury, gdzie usłyszy zarzuty korupcyjne.

Dzisiejsze czynności są efektem postępowania prowadzonego od 2015 roku przez Centralne Biuro Antykorupcyjne na zlecenie Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu. To kolejny wątek śledztwa prowadzonego przeciwko byłemu senatorowi Józefowi P., jego asystentowi Jarosławowi W. i innym podejrzanym, wobec których wcześniej zostały już skierowane do sądów akty oskarżenia.