Nowy sondaż. Polska w ICH rękach

Stachu 3.4.19 13:22

...i dlaczego manipulujecie podając wyniki sondażu w taki sposób, jakby Koalicja Obywatelska nie istniała? Skoro SLD, PSL i PO podajecie osobno, z adnotacją że SLD i PSL "nie przekracza progu" to dlaczego nie podajecie w taki sam sposób osobnych wyników PiS, Polski Razem i Solidarnej Polski, które również tworzą koalicję ("Zjednoczona Prawica") ? Owszem, sondaż został właśnie w taki sposób przeprowadzony (przez IBSP dla Radia Zet) ale wasza interpretacja to już próba ordynarnej manipulacji.



Faktyczny rezultat omawianego sondażu to 42,02 dla KO (pominęliście 1,37% dla Nowoczesnej), 37 dla PiS i 10,98 dla Biedronia. Wasza tragedia polega na tym, że w takim rozdaniu to nie SLD i PSL a właśnie Kukiz - wasz jedyny możliwy koalicjant - nie przekracza progu wyborczego.