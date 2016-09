Nowy sondaż: PiS ze spadkiem, ale nadal na szczycie

reklama

Gdyby wybory odbyły się dzisiaj, PiS nadal wygrałby wybory. Do parlamentu weszłyby także PO, Nowoczesna oraz Kukiz'15. Reszta partii nie przekroczyłaby progu wyborczego. To wyniki najnowszego sondażu CBOS.



Naród wciąż obdarza PiS wielkim zaufaniem, choć wynik spadł w porównaniu do poprzedniego sondażu o 5 pkt. procentowych. Wynik PO z kolei wzrósł o 1 procent, Nowoczesnej zaś o 4. Poparcie dla Kukiz'15 spadło o 2 punkty procentowe.



CBOS podkreślił, że wśród badanych istnieje grupa około 2 proc. osób, które nie chcą zagłosować na żadną z partii i najpewniej czekają na utworzenie się na polskiej scenie politycznej nowych ugrupowań.



Wzrosła także badana frekwencja - wraz z końcem wakacji zainteresowanie polityką jest większe. Dziś spośród badanych zagłosowałoby 66 procent, o 6 procent więcej niż w sierpniu.

dam/TVPInfo

17.09.2016, 8:35