Nowy SONDAŻ do PE! Prima Aprillis minął, więc PiS znów wygrywa!!!

STARY 2.4.19 8:56

TE ZYDOKOMUNISTYCZNE SADAZE TO PIC NA WODE PIS OBECNIE MA PONAD 50% POPARCIA.NA ZYDOKOMUNE GLOSUJA TYLKO ZYDOKOMUNISCI NO I BARANY AUSTRALYJSKIE MICHNIKA NO I OCZYWISCIE NIECHCEM ALE MUSZEM CIENKI GRUBY BOLEK OPASLY NA POLSKIM CHLEBIE .