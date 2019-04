Nowy prowadzący rozmowy z Bractwem św. Piusa X

Francuski ksiądz, prałat Patrick Descourtieux otrzymał nominację na kierownika sekcji Kongregacji Nauki Wiary, odpowiedzialnej za relacje i kontakty ze środowiskami tradycjonalistów. Był on pracownikiem Papieskiej Komisji „Ecclesia Dei”, zlikwidowanej przez papieża w styczniu bieżącego roku. Jak podaje amerykański tygodnik „National Catholic Register”, ks. Descourtieux otrzymał zadanie utrzymywania i budowania coraz lepszych relacji z wszystkimi tradycjonalistami. Będzie on więc również w swej pracy, zwracał się do wspólnot tradycyjnych, nie mających uregulowanego statusu kościelnego. Zwłaszcza zaś, organizował i prowadził rozmowy z Bractwem św. Piusa X. A jako człowiek jako bardzo dobrze wykształcony, jest w stanie bez problemu robić to owocnie. Wspomniany wyżej tygodnik twierdzi przy tym, że prał. Descourtieux „bardzo sympatyzuje ze wspólnotami tradycjonalistycznymi i z Bractwem św. Piusa X oraz ma dobre relacje z nimi wszystkimi”.