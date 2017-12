Nowy premier:Sursum corda! Jesteśmy wielkim krajem, nie damy się szantażować!

Desygnowany dziś premier, Mateusz Morawiecki jest dziś gościem "Rozmów niedokończonych" w Radiu Maryja i Telewizji Trwam. Morawiecki zapowiedział, że chciałby już we wtorek wygłosić expose, a nowy rząd powoła w niemal niezmienionym składzie.

"Jeśli będą potrzebne jakieś zmiany, to nie wolno robić ich pochopnie"- podkreślił polityk.

"Oby Pan Bóg dał wystarczająco dużo sił, by dobrze służyć Polsce"- powiedział na początku nowy premier. Mateusz Morawiecki tłumaczył, że zmiany, które dokonały się w rządzie, można porównać do przegrupowania w wojsku.

"Przykładając ogromną wagę do spraw społecznych, chcemy jeszcze więcej popracować na arenie międzynarodowej, by odklejać kłamliwe łatki i skupiać się na sprawach gospodarczych"- mówił dotychczasowy wicepremier oraz szef resortów rozwoju i finansów.

Morawiecki poinformował, że nasz kraj jest obecnie w bardzo dobrej kondycji gospodarczej. Dług Polski może oscylować wokół zera, a w każdym razie jego przyrost i tak ma być najmniejszy w historii III RP.

"To dzięki uszczelnieniu systemu mamy te kilkadziesiąt miliardów więcej na cele społeczne. W dużym stopniu to, co namierzyliśmy w MF, to największa strata i kradzież środków w ostatnich 30 latach. (…) Luka w VAT została już w ciągu tego roku załatana. Dzięki temu mamy pieniądze na szkoły i wszystkie cele społeczne, w tym na naszych seniorów"- podkreślił gość Radia Maryja i Telewizji Trwam. Nowy premier zapowiedział też stopniową aktywizację polskiego kapitału, a także... duszą oszczędność. Morawiecki podkreślił, że jego rząd będzie "każdą złotówkę oglądać z każdej strony".

"Potrzebna jest dbałość o grosz publiczny, bo to pieniądze naszych Polaków"- wskazał gość "Rozmów Niedokończonych".

Premier Mateusz Morawiecki odniósł się również do dawnej krytyki ze strony opozycji i straszenia, że Prawo i Sprawiedliwość zniszczy polską gospodarkę.

"To jest takie celne sformułowanie i słuszne przypomnienie, bo na tym opierała się główna oś naszej krytyki, że to fantasmagoria"

"Nie wierzyli w to, że my bardzo poważnie traktujemy państwo, jako dobro wspólne. Urzędnicy chcą dobrze, tylko trzeba im dać narzędzia. Jeśli ktoś postępuje źle, to trzeba eliminować takie patologie"- stwierdził dotychczasowy minister finansów. Nowy premier odniósł się również do budżetu na przyszły rok:

"Ten budżet jest najlepszy, ponieważ jest bezpieczny, są pieniądze na inwestycje i dla naszych rodzin. Naprawdę, sursum corda! To budżet Dobrej Zmiany"- podkreślił. Morawiecki podsumował również to, co udało się zrobić rządowi Beaty Szydło:

Zrealizowaliśmy zobowiązania z przeszłości wobec górników. dokonaliśmy zakupów sprzętu medycznego i skrócenia kolejek. to wszystko dzięki temu, że pieniądze zabieramy mafiom i dajemy polskim rodzinom".

Gość Radia Maryja odniósł się do sprawy przyjmowania imigrantów, za co zaskarżyła wczoraj Polskę Komisja Europejska. Morawiecki przypomniał, że Polska przyjęła wielu uchodźców ze Wschodu, gdzie również toczy się wojna, a tego- zdaniem polityka, Komisja Europejska jakoś nie dostrzega.

"Będziemy starali się tłumaczyć partnerom, że ten aspekt nie może nie być brany pod uwagę"- powiedział Mateusz Morawiecki.

Polityk podkreślił, że Polska, jako wielki kraj, nie pozwoli sobie na szantaż. Premier zwrócił też uwagę, że Nord Stream 2 jest projektem, który ma uzależnić Europę Środkową od Rosji, jeszcze bardziej, niż dotychczas.

"Nasi partnerzy, a czasami nawet przeciwnicy próbują nas wziąć w kleszcze. Nord Stream 2 jest takim projektem, który jeszcze bardziej ma uzależnić Europę Środkową od Rosji. Płacimy więcej niż Niemcy, to niesprawiedliwe. To strategia „dziel i rządź” Rosji. Chcemy się uniezależnić"- powiedział polityk.

