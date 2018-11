''Nowy Lepper''? Powstaje nowa rolnicza partia

"Nasz pierwszy cel to zjednoczenie rolników. Wtedy przystąpimy do wywierania wpływu na decyzje polityczne. Przed nami ciężka praca" - mówił w rozmowie z Dziennikiem Wschodnim wspomniany Michał Kołodziejczak.

Dla wielu odbiorców może byc to kompletnie anonimowa postać, jednak na wschodzie jest rozpoznawalny i co ważne bardzo szanowany wśród rolników.

Najsłynniejszym wydarzeniem, które udało się zorganizować młodemu politykowi jest blokada drogi weterynarzom do miejscowości Dawidy w powiecie parczewskich. Wówczas to miało dojść do uboju trzody ze względu na panujący wirus ASF.