Nowy akt oskarżenia przeciwko Piniorowi

Byłemu politykowi zarzuca się również podawanie nieprawdy w oświadczeniach majątkowych. W sumie Piniora oskarżono o pięć czynów popełnionych w latach 2013-2015. "Zarzucano mu doprowadzenie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział we Wrocławiu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w kwocie 5.000 złotych. Józef P. czynu tego dopuścił się wspólnie i w porozumieniu z Michałem Sz. Zawarł z nim umowę o dzieło na mocy której miał przeprowadzić cykl wykładów w ramach podyplomowych studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu"- czytamy w komunikacie Prokuratury Krajowej. Jak wynika z ustaleń śledczych, wykłady nie zostały przeprowadzone, mimo to były polityk otrzymał za nie wynagrodzenie.