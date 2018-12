Nowoczesna zmierza do politycznego niebytu

Według Lubnauer osobne klubu parlamentarne gwarantują, że Nowoczesna będzie miała więcej możliwości zabierania głosu i prezentowania swoich poglądów w mediach. ,,Dla nas najważniejsze jest to - jestem przekonana, że również dla tych posłów, którzy podpisali się za wspólnym klubem - by zbudować silną propozycję dla Polaków na wybory do Parlamentu Europejskiego i polskiego parlamentu, w to chcę wierzyć'' - deklarowała Lubnauer.