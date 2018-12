Nowoczesna tonie w długach. Spłacą je PODATNICY

"Nie daje się przelewów jednej osobie na takie kwoty w takiej organizacji. (...) Partia powinna mieć porządne ubezpieczenie od takich omyłek ludzkich i gdybyśmy mieli profesjonalne biuro rachunkowe, to byśmy takie ubezpieczenie mieli" - napisała rzecznika prasowa Nowoczesnej, Paulina Henning-Kloska na zamniętym forum partii.

Faktycznie, sytuacja partii prowadzonej przez Katarzynę Lubnauer jest fatalna nie tylko ze względu na odejścia posłów, ale przede wszystkim na zobowiązania finansowe wobec m.in. telewizji Polsat, w której to wykupione zostały spoty reklamowe.

Kto odpowiedzialny jest za taki stan finansów? Wina zrzucana jest bezpośrednio na Michała Pihowicza, męża posłanki Kamili Gasiuk-Pihowicz. To on, wówczas był skarbnikiem partii oraz zajmował się księgowością. Jak widać, robił to "bardzo luźno".