Nowoczesna straciła miliony z subwencji

Partia Ryszarda Petru .Nowoczesna nie złożyła odwołania od uchwały Polskiej Komisji Wyborczej w sprawie subwencji. To oznacza, że nie będzie mogła otrzymać dotacji przysługujących partiom politycznym. Taką informację podaje "Rzeczpospolita".

PKW uznała, że część pieniędzy przeznaczonych na kampanię wyborzą .Nowoczesnej zgromadzono poza kontem bankowym przeznaczonym do tego celu. To jest niezgodne z prawem. To samo spotkało partię Razem, ale to ugrupowanie odwołało się do Sądu Najwyższego i czeka teraz na werdykt. Nowoczesna tego nie zrobiła i w jej przypadku wszystko jest już jasne.

Co ciekawe, wkrótce po uchwale PKW Petru zapowiadał, że zrobi "wszystko", by odwrócić tę decyzję. Takich działań partia jednak ostatecznie nie podjęła.

27.01.2017, 10:10