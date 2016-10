Nowoczesna może stracić 18,6 mln zł, Partia Razem- 9,5 mln. PKW odrzuciła sprawozdania

reklama

Sprawozdania finansowe rok partii Ryszarda Petru i Adriana Zandberga za 2015 zostały odrzucone przez Państwową Komisję Wyborczą. Jeśli tę decyzję podtrzyma Sąd Najwyższy, partia Nowoczesna straci nawet 18,6 mln zł a Partia Razem do 9,5 mln zł.

Państwowa Komisja wyborcza opublikowała na swoich stronach internetowych informacje o odrzuceniu sprawozdań finansowych dwóch partii, Nowoczesnej Ryszarda Petru i Partii Razem Adriana Zandberga. Obydwie partie mają 7 dni od doręczenia postanowień PKW, na wniesienie skarg na te postanowienia do Sądu Najwyższego.

W przypadku niewniesienia przez partię skargi na postanowienie PKW do Sądu Najwyższego lub przychylenia się przez SN do treści decyzji PKW, partia polityczna traci prawo do otrzymania subwencji przez kolejne trzy lata, licząc od początku kwartału, przed którym zapadła ostateczna decyzja co do odrzucenia sprawozdania finansowego.

Ryszard Petru już wezwał swoich zwolenników do składki po 10 zł na swoją partię. Czy ostatnia, wyjątkowa aktywność Partii Razem w sprawie ustawy antyaborcyjnej nie ma przypadkiem na celu zbicie taniego kapitału politycznego przy poważnym zagrożeniu utratą realnych środków finansowych?

