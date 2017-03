Nowoczesna jest z kosmosu? 'My nawet inaczej wyglądamy'!

reklama

Gościem radiowej Trójki była dzisiaj posłanka Nowoczesnej, Joanna Scheuring-Wielgus. Nietrudno się domyślić, że nie zabrakło także tym razem… ciekawych sformułowań.

Jak się okazuje, Scheuring-Wielgus nie chce, aby Nowoczesna miała… duże poparcie:

„Nigdy nie cieszyły mnie bardzo wysokie notowania Nowoczesnej, bo jesteśmy nowi. Cieszy mnie stały elektorat około 10 procentowy”

Swoją partię oceniła także w bardzo ciekawy sposób:

„My jesteśmy inni, my nawet inaczej wyglądamy, my jesteśmy posłami i wnieśliśmy do Sejmu swoje doświadczenie i swoje sukcesy (…) My mówimy inaczej, inaczej się wypowiadamy i inaczej patrzymy na świat”

dam/polskieradio.pl,Fronda.pl



22.03.2017, 14:12