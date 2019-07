NOWO-twory i PO-twory, czyli dylematy wajchowych

Jeśli za utworzeniem Platformy Obywatelskiej stał były oficer PRL’owskich służb generał Gromosław Czempiński, który przekonał do swojego pomysłu „trzech tenorów”, to którzy oficerowie i z jakich służb stoją za utworzeniem pozostałych podmiotów działających na politycznej scenie? Nie musimy snuć domysłów co do proweniencji SLD. W przypływie szczerości jeszcze w 2015 roku Paweł Kukiz zadeklarował, że swoje ugrupowanie tworzył z wykorzystaniem oficerów PRL w charakterze konsultantów. Nie jest tajemnicą, że partia Biedronia korzysta z zaplecza Ruchu Palikota i jest wspierana przez tęczową międzynarodówkę. Do tej pory nie jest jasne skąd pochodziły środki na uruchomienie tego projektu.