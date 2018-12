Nowi biskupi pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej

Ekscelencjo,

Najdostojniejszy Księże Biskupie Nominacie,

z wielką radością przyjąłem informację, iż Ojciec Święty Franciszek mianował Czcigodnego Księdza biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej.

Serdecznie witam w gronie polskich pasterzy i zapraszam do współpracy w ramach Konferencji Episkopatu Polski.

Kościół w Polsce to 1050 lat tradycji. To wielka i wspaniała historia Ludu Bożego i jego pasterzy. To historia świętych małżeństw i rodzin, świętych życia konsekrowanego i świętych biskupów. To historia męczenników i wyznawców, którzy zaufali Jezusowi Chrystusowi dobremu pasterzowi i Jemu powierzyli swoje życie. Życzę Księdzu Biskupowi, aby wpisał się w tę historię swoją apostolską gorliwością i bezgraniczną miłością powierzonej sobie owczarni, tą miłością, która każdego dnia poprzez krzyż i umieranie prowadzić będzie Księdza Biskupa ku zmartwychwstaniu.

Decyzją Ojca Świętego Franciszka został Czcigodny Ksiądz powołany na biskupa pomocniczego Kościoła, który jest w Krakowie. Ufam, że wstawiennictwo świętego biskupa Stanisława oraz tak licznych świętych małopolskiej ziemi wspomoże Waszą Ekscelencję w wypełnianiu pasterskiego posługiwania.

Łącząc wyrazy szacunku, przesyłam braterskie pozdrowienia w Chrystusie,

Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Wiceprzewodniczący Rady Konferencji

Episkopatów Europy (CCEE)