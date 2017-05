reklama

Nowenna za chorego do Matki Bożej Fatimskiej

Matko Boska Fatimska, Twój Boski Syn wysłuchuje każdą Twoją prośbę. Poleć mu także chorego NN, za którego w pokorze modlimy się do Ciebie. Rzeknij tylko słowo, a chory wróci do zdrowia. Nie odmawiaj nam tej łaski, gdyż chorzy mają szczególne prawo do Twej dobroci. Proś przeto Jezusa, aby nam to drogie życie zachwiać raczył. Ty sama bądź da chorego dobrą i miłosierną Lekarką, a przy Twojej pomocy z pewnością odzyska utracone siły. Gdy jednak Bóg, którego wola rządzi światem, inaczej postanowił, wspomóż o Matko, chorego i daj mu siłę, aby przyjął kielich goryczy i zdał się spokojnie na rozporządzenie Boga Wszechmocnego. Daj mu cierpliwość, broń od rozpaczy. Maryjo, Ty jesteś tak potężna więc możesz nas pocieszyć. Jesteś Matką Najlepszą i pragniesz nas ratować. Wysłuchaj więc nas łaskawie i przyjdź na z pomocą. Amen.Serce Maryi, uzdrowienie chorych – módl się za nami

Serce Maryi, pociecho strapionych – módl się za nami

Serce Maryi, wspomożenie wiernych – módl się za nami

Matko Boska Fatimska – módl się za namiMódlmy się: Najmilsze Serce Maryi, które jesteś najczystsze i miłością ku Sercu Jezusowemu najbardziej gorejące, a względem nas, grzeszników, najmiłosierniejsze, uproś nam u Serca Pana Jezusa, Zbawiciela naszego, wszystkie łaski, o które Cię prosimy. O Matko Miłosierdzia, wybłagaj nam tę łaskę, a Boskie Serce Jezusowe dla synowskiej miłości, którą miło ku Tobie i zawsze mieć będzie, niezawodnie Cię wysłucha. Amen.

