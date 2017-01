Nowenna Pompejańska - Nowe świadectwa uzdrowień

reklama

Agata: Mój cudowny rok z Nowenną Pompejańską

29 listopada 2014

Niech będzie ochwalony Jezus Chrystus.

Pragnę podzielić się z Wami łaskami jakie otrzymałam i nadal otrzymuje od Maryi.

!Swoją „przygodę” z Nowenną Pompejańską rozpoczęłam rok temu dokładnie 11.11.2013r wówczas moja mama chora od kilku lat na marskość wątroby trafiła do szpitala w krańcowej niewydolności wątroby, stan był tragiczny.Pozostało tylko jedno- chwycić za różaniec((moje świadectwo uzdrowienia mamy zostało tu opublikowane) Tak też od tej pierwszej Nowenny rozpoczęły sie kolejne ponieważ moje oczy sie otworzyły i uświadomiłam sobie że różaniec jest moją siłą,obroną,otarciem łez… Kolejną Nowenna była o zdrowie i łaski dla moich rodziców,mama po przeszczepie wątroby bardzo szybko wracała do zdrowia,nie było żadnych komplikacji, odrzutów itp spraw które często się zdarzaja, wyniki bardzo dobre. Kolejne 3 Nowenny były o moje zdrowie psychiczne ponieważ dopadła mnie nerwica/depresja i to były bardzo trudne Nowenny ( moje siostry również modliły sie za mnie Nowenną oraz osoba poznana tutaj na rosemaria) Był to bardzo trudny,okropny dla mnie okres…byłam u schyłku załamania nerwowego,działy się ze mną okropne rzeczy, straszne myśli i niechęć do różańca ale wiedziałam ,że nie moge sie poddać,muszę walczyć bo tylko modlitwa jest mi w stanie pomóc i w zasadzie bez farmakologii dziś moge powiedzieć,że to już przeszłość. Ale gdyby nie Nowenna,nie różaniec nie wiem jak to by się skończyło…. Kolejna Nowenna – o zdrowie mojego taty: pojawiły się problemy zdrowotne, musiał mieć zrobione badanie kolonoskopie ponieważ pojawiło się krwawienie i ból… No i cóż podczas badania lekarz stwierdził,że był polip który w trakcie badania odpadł,nie pozostawiając najmniejszego śladu przez co nie trzeba było pobierać wycinka do badania histopatologicznego, wszystkie dolegliwości minęły jak ręką odjął! Kolejna Nowenna0o zdrowie psychiczne mojej mamy – leki immunosupresyjne które mama przyjmuje a także przeżycie związane z przeszczepem na który mama kompletnie nie była psychicznie gotowa ponieważ wszystko potoczyło sie tak szybko spowodowało,że mama stała się bardzo nerwowa,płakała,wszystko widziała w czarnych barwach,wszystko było problemem,nie spała poi nocach , nie jadła itd. I kolejny cud,już w trakcie Nowenny stan mamy zaczął się poprawiać,zaczęła się uśmiechać, cieszyć darowanym życiem!!!! Kolejna Nowenna – o zdrowie mężą…. w trakcie badania gastroskopii mąż miał pobrane wycinki do badania histopatologicznego ponieważ wyszły w przewodzie pokarmowym zmiany – różaniec pomógł mi wytrwać w tym czasie oczekiwania na wyniki,wiedziałam,że coby się nie stało wynika z woli Bożej,ale byłam spokojna wierzyłam,że będzie dobrze i jest dobrze! Wyniki są dobre! To wszystko tak w telegraficznym skrócie ale najważniejsze co chciałam przekazać to to,że Nowenna,modlitwa na różańcu zmieniła mnie,stałam się dużo spokojniejsza,wierzę i ufam. W chwilach naprawdę trudnych tak jak wówczas gdy mamy życie wisało na włosku oczywiście był niepokój ale nie rozpacz. Ta Nowenna uczy pokory,że nawet gdyby intencja nie została wysłuchana będziemy umieli przyjąć pokornie wolę Boga, nie będziemy rozpaczać a dalej z nadzieją i wiarą modlić się. Niech nie załamuja Was niepowodzenia bo mimo,że ja tak pięknie tu wszystko opisałam były chwile zwątpienia i załamania-zwłaszcza przy Nowennach o zdrowie psychiczne,duchowe. Wiem,że sama niczego nie dokonam „Ty zaś wszystko możesz co jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz”

Iwona: świadectwo uzdrowienia mamy

30 maja 2015

Szpital

9 lutego moja mama miała bardzo poważną operację a lekarze od samego początku nie wierzyli że ją przeżyje.Operację mama przeżyła i trafiła na intensywną terapię w krytycznym stanie z niewielkimi szansami na przeżycie-cierpiała strasznie ciągle podawano jej morfinę i inne środki żeby tego bólu nie odczuwała.Zaczęłyśmy razem z siostrą odmawiać Nowennę Pompejańską.

Na początku wydawało się,że nic pozytywnego się nie dzieje.Stan mamy był ciągle ciężki a pod koniec marca z mamą nie mieliśmy już żadnego kontaktu ciągle spała i nie reagowała jak do niej przychodziliśmy-lekarz stwierdził że nie ma już żadnej nadziei.Wtedy właśnie zrozumiałam,że dzięki modlitwie do Matki Bożej Pompejańskiej nauczyłam się spokojniej przyjmować i godzić się z planem Bożym jaki dla mamy przygotował,choć serce pękało na samą myśl że mamy mogłoby zabraknąć to wiedziałam że Bóg nas kocha i wierzyłam że jeśli taka jest Jego wola to mama będzie tam szczęśliwa i co najważniejsze nie będzie tak cierpiała. Na kolejną łaskę czekałam do Niedzieli Wielkanocnej,wtedy to mama była wybudzona i kolejne dni przynosiły dobre nowiny.

Stan mamy z dnia na dzień się poprawiał,aż lekarze sami nie wierzyli że z tak beznadziejnego stanu wyszła.Pod koniec kwietnia mama już samodzielnie oddychała i wszystkie parametry się poprawiły,teraz jest już na oddziale chirurgii gdzie czeka ją długa rehabilitacja.Matka Boża z Pompejów wysłuchała nas, dokonała cudu uzdrowienia-zaczęłam kolejną nowennę prosząc o dalsze łaski zdrowia dla mamy i wierzę z całego serca, że będą wysłuchane.Zachęcam wszystkich aby zawierzyli swe troski i zmartwienia w ręce Królowej Różańca Świętego i Boga bo Oni nigdy nie opuszczają nas w potrzebie.

Beata: świadectwo uzdrowienia

10 maja 2015

W lipcu 2014 r. u mojego Taty stwierdzono złośliwego raka prostaty, nie dając Mu szans na dożycie Świąt Bożego Narodzenia. Od tego czasu codziennie odmawiałam nowennę, zawsze z pokorną prośbą o uzdrowienie – jeśli taka wola Pana Boga. Z mężem i dwoma synkami każdego wieczora wspólnie modlimy się z różańcami. Tato jest poddawany chemioterapii, miał naświetlania. Ostatnie wyniki badań (kwiecień 2015) wykazały… brak (!) raka, a lekarze mówią wręcz o cudzie. Dziękuję, Boże drogi!

