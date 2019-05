Nowenna do Ducha Świętego. Zapłonie OGIEŃ!

Nowenna do Ducha Świętego rozpoczyna się w piątek przed uroczystością Wniebowstąpienia Pańskiegoi trwa do soboty przed niedzielą Pięćdziesiątnicy włącznie. Niektórzy mają doświadczenie ogromnych owoców duchowych tej modlitwy. Dosłownie przemieniła ich serce.

Jak odmawiać nowennę do Ducha Świętego?

DZIEŃ PIERWSZY NOWENNY DO DUCHA ŚWIĘTEGO

W ostatnim dniu oktawy Święta Namiotów, Jezus „zawołał donośnym głosem: Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie, niech przyjdzie do Mnie i pije! A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego” (J 7,37.39).