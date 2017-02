Nowenna do bł. Franciszka i Hiacynty o uwolnienie z nałogu telewizyjnegp

reklama

NOWENNA DO BŁOGOSŁAWIONYCH FRANCISZKA I HIACYNTY

o uwolnienie z nałogu telewizyjnego

,,I zamienili chwałę niezniszczalnego Boga

na podobizny i obrazy śmiertelnego człowieka'' [Rz 1, 23].

Franciszku i Hiacynto, którzy spędzaliście bardzo dużo czasu na modlitwie przed tabernakulum, przychodzę do Was, aby prosić o pomoc. Wyproście dla mnie tyle sił i odwagi, abym nie ulegał wpływom złych ludzi. Nauczcie mnie podejmować decyzje samodzielnie i brać za nie odpowiedzialność. Pomóżcie mi przekonać samego siebie, że potrafię myśleć, poznawać i działać samodzielnie. Niech Duch Święty udzieli mi mocy i światła. Obdarz mnie Panie męstwem, abym korzystając z darów, które wysłużył na Krzyżu Twój Syn, był sobą. Chcę wpatrywać się tylko w Twoje Przenajświętsze Oblicze i być poddany Tobie, bo wiem, że tylko wtedy będę prawdziwie wolny. Powierzam Ci, Panie, siebie, moje życie. Amen.

MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ NOWENNY:

Franciszku i Hiacynto, dzieci którym objawiła się Matka Boża! Franciszku i Hiacynto, Ojciec Niebieski miłuje was! Wspomóżcie nas, aby nie zwiódł nas ani niecny ludzki wymysł, ani bezużyteczne ruchome obrazy, dzieło ludzkiej techniki, których widok roznamiętnia głupich, iż w złych rzeczach się kochają, takich nadziei też są warci ich twórcy, miłośnicy, czciciele. Ty zaś, Boże nasz, jesteś łaskawy i wierny, cierpliwy i miłosierny w rządach nad wszystkim. Nawet gdy zgrzeszymy, Twoimi jesteśmy, skoro uznajemy moc Twoją, ale nie będziemy grzeszyć, bo wiemy, żeśmy za Twoich poczytani. Ciebie znać to sprawiedliwość doskonała, pojąć Twą moc to źródło nieśmiertelności. Amen.

ZDROWAŚ MARYJO... [trzy razy]

Pełen tekst nowenny: O. Stanisław Maria Kałdon OP , "Mali orędownicy. Modlitwy i nabożeństwa do świętych"

