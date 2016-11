Nowemu nuncjuszowi - wielu łask i opieki Matki Bożej!

reklama

Abp Salvatore Penacchio, fot. YouTube

Od jutra swą posługę rozpocznie nowy nuncjusz Stolicy Apostolskiej w naszym kraju Salvatore Pennacchio. Zastąpi on na stanowisku dotychczasowego hierarchę - Celestino Migliore.

Jak informuje Konferencja Episkopatu Polski, arcybiskup Salvatore Pennacchio, urodził się we włoskim Marano di Napoli. Na biskupa został wyświęcony przez św. Jana Pawła II. To biskup do zadań specjalnych o dużym doświadczeniu międzynarodowym.

Posługiwał między innymi w Rwandzie, gdzie w narodowej masakrze uczestniczyli tamtejsi katolicy. Podobny klimat, na szczęście na poziomie debaty publicznej, jest niestety w Polsce.

Abp Salvatore Pennacchio przebywał także w Panamie, Etiopii, Australii, Turcji, Egipcie, Tajlandii, Singapurze, Laosie, Malezji, Brunei, Indiach i Nepalu. Mówi po włosku, francusku, angielsku i hiszpańsku.

Nowy nuncjusz podkreśla swoje bliskie związki ze św. Janem Pawłem II i innymi polskimi hierarchami. Jego motto biskupie to „Nie bójcie się”, nawiązując do historycznej wypowiedzi Papieża Polaka: „Nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi”, które padły podczas inauguracji jego pontyfikatu.

Nowemu nuncjuszowi apostolskiemu życzymy wielu łask i opieki Matki Bożej podczas sprawowania posługi w naszym kraju!

Tomasz Teluk

2.11.2016, 11:15