'Nowelizacja nie była potrzebna'. Prof. Gersdorf wraca do Sądu Najwyższego

Do Sejmu wpłynął dziś projekt zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym autorstwa PiS, zakładający m.in. powrót sędziów odesłanych wcześniej w stan spoczynku. Ponadto, kadencję I prezesa SN będzie uważać się za nieprzerwaną.

"Jeżeli pani prezes się pojawi, to na pewno będzie okazja do tego, żeby rozmawiać i ewentualnie ocenić ten okres miniony"- podkreślił szef KRS, który wyraził również zadowolenie, że "został zrobiony krok do przodu".