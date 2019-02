Nowe zarzuty korupcyjne dla Jana Burego

Były szef klubu parlamentarnego PSL Jan Bury usłyszał nowe zarzuty - podaje ,,Gazeta Polska Codziennie''. Dotyczą domniemanego namawiania do wręczenia łapówki sędziemu.

To element tak zwanej afery podkarpackiej. Szeroko zakrojone śledztwo toczy się w tej sprawie od kilku lat.

Janowi Buremu zarzucono teraz, że nakłaniał policjanta do przkroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. Miał też namawiać do wręczenia sędziemu łapówki oraz powoływać się na wpływy w sądach.

Bury przebywa obecnie na wolności pod dozorem policyjnym i za poręczeniem majątkowym. Nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów. Wcześniej nie przyznał się także do zarzutów o nakłanianie do nadużycia władzy w Najwyższej Izbie Kontroli.