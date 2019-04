Nowe wytyczne Watykanu ws. ochrony dzieci i bezbronnych dorosłych

Ojciec Święty wprowadził w Watykanie i jego instytucjach nowe rygorystyczne normy dotyczące ochrony przed wykorzystaniem seksualnym i innymi formami nadużyć. Chronią one zarówno nieletnich, jak i dorosłych.

Papież Franciszek wydał w piątek trzy dokumenty: motu proprio, prawo dla Państwa Watykańskiego oraz wytyczne duszpasterskie. Choć dotyczą one terenów podlegających pod jurysdykcję Państwa Watykańskiego oraz pracowników i wolontariuszy instytucji należących do Stolicy Apostolskiej, bądź z nią związanych, to w pewnym sensie stanowią również wzór dla Kościoła w innych krajach.

Dość szeroko została w nich zdefiniowana kategoria „dorosłych osób bezbronnych”, które podlegają ochronie na tej samej zasadzie, co nieletni. Zaliczeni do niej zostali wszyscy, którzy ze względu na upośledzenie psychiczne czy fizyczne, ale też pozbawienie wolności osobistej, mają ograniczoną możliwość obrony przed wykorzystaniem. Nowe normy nakładają na wszystkich obowiązek zgłoszenia do watykańskiego wymiaru sprawiedliwości znanych im przypadków wykorzystania. Nie dotyczy to jedynie sytuacji, gdy uniemożliwia to tajemnica spowiedzi.

W sposób jednoznaczny zadbano też o prawa osób pokrzywdzonych. Zostanie im zapewniona pomoc duchowa, psychologiczna i prawna. W ramach watykańskiej służby zdrowia powstanie specjalna jednostka zajmująca się wsparciem dla ofiar wykorzystania. Zdaniem abp Charlesa Scicluny, od lat zajmującego się w Watykanie przypadkami nadużyć, to właśnie postawienie w centrum dobra i praw osób pokrzywdzonych jest najważniejszym elementem ogłoszonych dziś dokumentów.

“ Te dokumenty to pewna nowość, bo po raz pierwszy Państwo Watykańskie ma tego rodzaju prawo i wytyczne – powiedział Radiu Watykańskiemu abp Scicluna. - Ale to, co zostało dziś wprowadzone w Watykanie odzwierciedla formy działania, które sprawdziły się w takich krajach jak Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, Wielka Brytania czy Malta. We wszystkich tych krajach zastosowano takie normy zaraz po tym, jak w 2011 r. polecił to uczynić w całym Kościele kard. Levada ówczesny prefekt Kongregacji Nauki Wiary. Jest to więc ważny dzień dla Watykanu, który sam wprowadza w życie to, czego Stolica Apostolska domaga się od innych. ”

Nowe watykańskie normy kładą też nacisk na prewencję. Jest o nich mowa przede wszystkim w wytycznych duszpasterskich, które przestrzegają przed sytuacjami czy zachowaniami mogącymi prowadzić do nadużyć.