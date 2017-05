Nowe wytyczne dla Skarbówki mają usprawnić pracę

reklama

Koniec z przeciąganiem kontroli, domniemaniem winy przedsiębiorcy i dążeniem do ukarania go za wszelką cenę – „Puls Biznesu” dotarł do wytycznych wysłanych do skarbówki z Ministerstwa Finansów.

Pismo z wytycznymi dla dyrektorów Izb Administracji Skarbowej i naczelników Urzędów Celno-Skarbowych wysłał niedawno Piotr Walczak, wiceminister finansów i wiceszef Krajowej Administracji Podatkowej.

„Z uwagi na dużą liczbę wszczętych, a niezakończonych postępowań kontrolnych, polecam zachowanie szczególnej staranności w celu szybkiego ich przeprowadzenia i zakończenia w możliwie najwcześniejszym terminie” – podkreślono w dokumencie

Minister Walczak wskazał, że oczekuje pilnego przeprowadzenia wszelkich czynności i zakończenia postępowań do końca maja.

Szefowie skarbówek już domagają się szczegółowych raportów dotyczących wykonywania poleceń kierownictwa resortu finansów. Od 11 maja co tydzień informacje m.in. o prowadzonych i kończonych kontrolach muszą przekazywać jednostki podległe warszawskiej Izbie Administracji Skarbowej.

daug/tvp.info

5.05.2017, 8:09