Nowe taśmy z Amber Room! Nagrani Kwiatkowski i Kulczyk

Andrzej Malik 25.2.19 11:14

" – Ta taśma to jest odgrzewany kotlet sprzed kilku lat – oceniła rzecznik PiS Beata Mazurek.



Podczas konferencji prasowej rzecznik PiS zaznaczyła, że dobrze się stało, że ujawniono taśmy, aczkolwiek dodała, że z tymi nagraniami nie wiąże się nic nowego, że nie niosą ze sobą żadnej sensacji.



– Myślę, że najlepszym komentarzem do tego będą słowa Schetyny, który powiedział, że to jest afera wymyślona na to, by przykryć układ radomski. Nie ma żadnej afery taśmowej związanej z premierem Mateuszem Morawieckim i nie ma żadnej afery radomskiej. Nie dajmy się zwariować – mówiła w Sejmie. "

...a nie, pomyliłem się.... to nie o Kulczyku!