Nowe równanie: Prawo i sprawiedliwość = zwycięstwo

1. W kolejne weekendy odbywają się regionalne konwencje Zjednoczonej Prawicy w ramach kampanii samorządowej, podczas których przemawiają prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, a także kandydaci na prezydentów miast w poszczególnych województwach.

Prezes Jarosław Kaczyński, chyba ku zaskoczeniu krytycznych wobec Zjednoczonej Prawicy dziennikarzy w swych wystąpieniach koncentruje się na wartościach i na konieczności ich odbudowania takich jak: polskość, patriotyzm także w wymiarze lokalnym, tradycja, a także solidarność.

Prezes Kaczyński podkreśla, że wszystkie one mają ogromne znaczenie w wykonywaniu obowiązków na rzecz społeczności lokalnych przez wszystkich tych, którzy chcą się realizować w samorządach.

2. Z kolei premier Mateusz Morawiecki z jednej strony podsumowuje prawie 3 lata rządów Zjednoczonej Prawicy, z drugiej prezentuje zamierzenia na kolejne lata znane pod nazwą kolejnej „piątki Morawieckiego”.

Podkreśla nie tylko wysoki wzrost gospodarczy i niski poziom bezrobocia, co sytuuje nas w czołówce krajów unijnych, ale także wreszcie sprawiedliwy podział owoców tego wzrostu, co było do tej pory nieobecne w polskiej polityce gospodarczej i społecznej.

Zwraca także uwagę na wyraźną poprawę sytuacji w finansach publicznych, coraz niższe poziomy deficytów budżetowych i deficytów całego sektora finansów publicznych, mimo wydatkowania dodatkowych ogromnych środków finansowych na wielkie programy społeczne sięgające przynajmniej 2% PKB rocznie.

3. Z kolei tzw. nowa „piątka” Morawieckiego to: ciepły dom, dobra okolica, nowoczesna gmina, Internet Szybciej Więcej i Mieszkasz – decydujesz, czyli wprowadzenie budżetu obywatelskiego we wszystkich samorządach (do tej pory taki budżet był obligatoryjny w dużych miastach funkcjonujących na prawach powiatu).

Realizacja programu -Ciepły dom, to rozpoczęte właśnie we wrześniu trwające przynajmniej 10 lat przedsięwzięcie polegające na wspieraniu modernizacji źródeł ogrzewania, a także samych domów i mieszkań osób fizycznych.

Program będzie realizowany przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej i będzie polegał na zwrocie do 50% kosztów takiej modernizacji, w zależności od dochodowości gospodarstwa domowego ubiegającego się o takie wsparcie finansowe.

Na realizację programu jak już wspomniałem przez najbliższe 10 lat, rząd chce przeznaczyć ponad 100 mld zł (dotacje i nisko oprocentowane pożyczki), co oznacza, że w zasadzie wszyscy zainteresowani uzyskaniem takiego wsparcia, powinni je otrzymać.

4. Z kolei program - Dobra okolica to wsparcie dla samorządów, które chcą tworzyć domy seniora (podwojenie środków na ten cel) oraz wsparcie kwotą przynajmniej 0,5 mld zł w ciągu dwóch najbliższych lat budowy i modernizacji tematycznych placów zabaw dla dzieci, siłowni plenerowych, otwartych stref aktywności (realizacja około 3 tysięcy takich przedsięwzięć w całej Polsce).

Program Nowoczesna gmina, to między innymi finansowanie chodników przy drogach prowadzących do szkół, modernizacja lokalnych dworców autobusowych i kolejowych, odbudowa transportu lokalnego we współpracy z samorządami.

Internet Szybciej Więcej, to 100 megabitów na 100 lecie niepodległości, czyli wsparcie finansowe dla doprowadzenia szybkiego internetu do ponad 20 tysięcy szkół do końca 2019 roku (w ten sposób taki szybki internet byłby doprowadzony we wszystkich szkołach w naszym kraju).

Wreszcie program Mieszkasz-decydujesz to wprowadzenie budżetu obywatelskiego (obligatoryjne coroczne przeznaczenie 0,5% wydatków budżetowych na przedsięwzięcia, które wybiorą w drodze głosowania lokalne społeczności), przy czym najmniej zamożne gminy dostaną wsparcie na jego utworzenie, na co budżet państwa chce przeznaczyć 0,3 mld zł.

Po takiej prezentacji premier Morawiecki podkreśla, że od 3 lat tworzymy nowe równanie „Prawo i Sprawiedliwość równa się zwycięstwo”, co jest ważnym przesłaniem dla wszystkich kandydatów startujących w wyborach samorządowych.

Zbigniew Kuźmiuk