Nowe przecieki ze spotkania Mosbacher z posłami

"Czy będzie jakiś procedowany projekt, co do którego państwo myślicie, że należy się zainteresować, czy też coś może nas niepokoić?"- pytala ambasador w rozmowie z posłami. Największe emocje wzbudziła jednak wypowiedź na temat wolności mediów i teg, że "to się może wszystko posypać".

"Powinniście mieć świadomość, że jedna rzecz, co do której Kongres amerykański się zgadza zarówno demokraci, jak i republikanie, to jest wolność prasy. I nie mogę tego mocniej wyrazić. W tej chwili kongres w USA jest bardzo pozytywnie nastawiony do Polski. I demokraci i republikanie bardzo chętnie pomagają Polsce, bo wiedzą, że Polska jest bardzo ważnym sojusznikiem. Ale, to się może wszystko posypać, jeśli chodzi o wolność prasy, to tu wszystko jest czarno-białe w USA. I mówię to państwu, bo słyszę o tym ciągle"- powiedziała dyplomatka. Ujawnione dziś przez Polska Press fragmenty rozmowy to m.in. deklaracje, że Mosbacher czuje się nie tyle dyplomatką, która ma wygłaszać "dyplomatyczne mowy", co raczej "businesswoman, która służy na rzecz swojego kraju".