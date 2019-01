Nowe informacje w sprawie zabójstwa ks. Jerzego Popiełuszki. Akt oskarżenia w sądzie

28.1.19 16:29

A tak w sprawie Jerzego Popiełuszki . Po co mieszał się aż tak do polityki ? Chciał pomóc , to powinien zająć się jedynie pomocą humanitarną a nie propagandą . Był młody . Poniosło go . Poza tym jako przedstawiciel Kościoła nawykł do siania propagandy . Jego śmierć nie wydaje mi się celowym mordem lecz raczej przypadkiem . Mogę się jednak mylić .

Jest niewiele autorytetów w Polsce które uznaję . Jednym z nich w kwestii wiary jest Matka Jerzego Popiełuszki . Ta prosta kobieta jest dla mnie ogromnym autorytetem .