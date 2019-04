NOWE FAKTY ws. zaginięcia Madeleine McCann

Od czasu do czasu pojawiają się kolejne teorie na temat zaginięcia dziewczynki. Jedną z wersji było porwanie dziecka przez siatkę pedofili, czemu policja przyglądała się szczególnie. Do tej pory jednak nikomu nie postawiono w tej sprawie zarzutów. Tajemnicze zniknięcie 4-latki w portugalskim hotelu ponownie zelektryzowało opinię publiczną, gdy Netflix wyemitował dokument na ten temat.

Do dziś policja nie wie, gdzie może przebywać zaginione dziecko i co właściwie mogło się stać. Obecnie wszystko wskazuje na to, że śledztwo wkrótce zostanie zakończone. Do najnowszych informacji dotarli dziennikarze "Daily Mail". Jak się okazuje, śledztwo ma zostać zakończone ze względu na brak nowych ustaleń oraz bardzo wysokie koszty poszukiwań dziewczynki. Brytyjski rząd przeznaczył na to śledztwo dwanaście milionów funtów.